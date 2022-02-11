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Консульский отдел посольства Казахстана в России начнет очный прием граждан с 17 февраля

Политика
Консульский отдел посольства Казахстана в России начнет очный прием граждан с 17 февраля
Global Look Press  /  ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Москва, 11 февраля. Пресс-служба посольства Казахстана в российской столице сообщила о возобновлении очной работы консульского отдела.

Работа подразделения была остановлена в связи с эпидемиологической ситуацией. С 24 января отдел был вынужден уйти в дистанционный формат на фоне распространения коронавируса в Москве.

«С 17 февраля 2022 года консульский отдел возобновляет очный прием граждан по консульским вопросам», — рассказала пресс-служба посольства Казахстана.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла пик заражений штаммом «Омикрон». По словам градоначальника, число заболеваний остается высоким, но система здравоохранения справляется с ситуацией.

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Казахстан посольство коронавирус
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