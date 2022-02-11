Украинский скелетонист Гераскевич показал политический плакат на ОИ-2022

Пекин, 11 февраля. Олимпийский представитель Украины по скелетону Владислав Гераскевич выступил с политическим заявлением на зимних Играх в Пекине.

Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены. Скелетонист нарушил правила Игр.

Гераскевич показал в камеру плакат с цветами украинского флага. На постере была написана фраза «Нет войне на Украине».

Выступления скелетонистов завершились на зимних Играх в Пекине. Немец Кристофер Гротер одержал победу. Серебро взял его соотечественник Аксель Юнг.

Россиянин Александр Третьяков оказался в шаге от медали, став четвертым. Украинец занял 18-ое место.

Также сегодня российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную награду пекинских Игр-2022 в гонке на 15 км с раздельным стартом.