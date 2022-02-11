Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 21:40
21:32
Весь мир
Дислоцировавшиеся в Бамбари французы и американцы не сообщили властям ЦАР цель визита
21:29
Спорт
Апелляции МОК и WADA по делу Валиевой зарегистрированы в Спортивном арбитражном суде
21:24
Политика
Зимние морозы и рост цен на газ охладили отношения Берлина и Вашингтона
21:21
Интервью
«А что там папа делает в телевизоре?»: актер Марк Гаврилов о том, какие фильмы с ним смотрит его четырехлетняя дочь
21:19
Весь мир
Россия и Эфиопия откроют совместный центр биологических исследований
21:15
Весь мир
Зоозащитники призвали власти Эфиопии решить проблему нелегальной охоты на слонов
21:11
Общество
Актер Евгений Кошевой рассказал об исключительном таланте Евгении Брик
21:07
Технологии
Пользователей Badoo попросили сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder»
21:07
Весь мир
Центральноафриканцы выдвинули на должность главы миссии ООН экс-министра обороны
21:05
Весь мир
Дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов
Все новости

«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Виталий Шереметьев

Видео

Гостем нового выпуска проекта ФАН «Грани свободы» стал председатель общероссийской общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие» Виталий Шереметьев. Вместе главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада они обсудили правильное воспитание подрастающего поколения.

Эксперты начали свой диалог с обсуждения Донбасса. Сообщество оказывает гуманитарную помощь местным жителям с 2017 года. Руководитель рассказал, какие совместные акции они проводили с представителями ДНР, и каких результатов удалось достичь.

Виталий Шереметьев рассказал о патриотическом настрое молодежи, проживающей на территории республики. Он отметил, что дети там быстрее взрослеют, так как видели много горя. Но при этом ребята по-настоящему любят свою Родину.

Председатель организации «Наследие» заявил, что волонтеры, которые приезжали в Донбасс, пересматривали всю свою жизнь. При этом они хотели возвращаться в ДНР снова и снова.

Провокации Украины, угрозу войны, Запад и секреты воспитания молодежи Мира Тэрада и Виталий Шереметьев обсудили новом выпуске передачи «Грани свободы».

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Грани свободы» с Мирой Тэрада. Виталий Шереметьев
мира тэрада шереметьев грани свободы
Комментировать