Гостем нового выпуска проекта ФАН «Грани свободы» стал председатель общероссийской общественной молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана «Наследие» Виталий Шереметьев. Вместе главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада они обсудили правильное воспитание подрастающего поколения.

Эксперты начали свой диалог с обсуждения Донбасса. Сообщество оказывает гуманитарную помощь местным жителям с 2017 года. Руководитель рассказал, какие совместные акции они проводили с представителями ДНР, и каких результатов удалось достичь.

Виталий Шереметьев рассказал о патриотическом настрое молодежи, проживающей на территории республики. Он отметил, что дети там быстрее взрослеют, так как видели много горя. Но при этом ребята по-настоящему любят свою Родину.

Председатель организации «Наследие» заявил, что волонтеры, которые приезжали в Донбасс, пересматривали всю свою жизнь. При этом они хотели возвращаться в ДНР снова и снова.

Провокации Украины, угрозу войны, Запад и секреты воспитания молодежи Мира Тэрада и Виталий Шереметьев обсудили новом выпуске передачи «Грани свободы».