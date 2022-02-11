Парфюмер Берлянская заявила, что в духах с феромонами присутствует половой гормон свиньи

Москва, 11 февраля. Специалист по парфюмерным композициям Любовь Берлянская сообщила, что в состав духов с феромонами добавляют половой гормон свиньи.

Парфюм с феромонами предназначен для усиления сексуального желания и привлечения партнера. Чтобы добиться такого эффекта, производители добавляют андростенол — половой гормон свиньи. Она отметила, что феромоны или афродизиаки в составе указываются для привлечения покупателей.

«Афродизиак — по определению некое вещество, которое усиливает половое влечение, если вы употребляете его внутрь. Пить духи настоятельно не рекомендую», — сообщила Берлянская в беседе с изданием «Газета.ру».

Парфюм с запахом картошки фри разработали фермеры из США. Таким образом они планируют продвигать свою продукцию.