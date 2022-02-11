Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 20:10
20:09
Общество
Диетолог Соломатина предостерегла от употребления огурцов при проблемах с ЖКТ
20:09
Экономика
Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
20:09
Общество
Диетолог Колуман предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с сахаром
20:07
Экономика
Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries
20:06
Общество
Сергей Жуков считает глупостью подозрение 15-летней Валиевой в употреблении допинга
20:05
Экономика
«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
20:03
Политика
Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о «приватной» беседе Путина с Макроном
20:02
Общество
Кардиолог Дэвис назвал кимчи лучшим блюдом для здоровья сердца
19:54
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон поставляет Киеву только оборонительное оружие
19:54
Происшествия
Прокуратура Ростовской области проверит информацию об избиении учеников одной из школ
Все новости

Парфюмер Берлянская заявила, что в духах с феромонами присутствует половой гормон свиньи

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 18:58
Общество
Парфюмер Берлянская заявила, что в духах с феромонами присутствует половой гормон свиньи
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Специалист по парфюмерным композициям Любовь Берлянская сообщила, что в состав духов с феромонами добавляют половой гормон свиньи.

Парфюм с феромонами предназначен для усиления сексуального желания и привлечения партнера. Чтобы добиться такого эффекта, производители добавляют андростенол — половой гормон свиньи. Она отметила, что феромоны или афродизиаки в составе указываются для привлечения покупателей.

«Афродизиак — по определению некое вещество, которое усиливает половое влечение, если вы употребляете его внутрь. Пить духи настоятельно не рекомендую», — сообщила Берлянская в беседе с изданием «Газета.ру».

Парфюм с запахом картошки фри разработали фермеры из США. Таким образом они планируют продвигать свою продукцию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Парфюмер Берлянская заявила, что в духах с феромонами присутствует половой гормон свиньи
состав духи феромоны
Комментировать