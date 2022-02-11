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Украина запросила у России данные о размещении войск у границ страны и в Крыму

Армия
Украина запросила у России данные о размещении войск у границ страны и в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 11 февраля. МИД Украины направил Москве запрос с требованием предоставить Киеву детальные разъяснения касательно деятельности российских войск у границ страны и в Крыму.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев воспользовался разделом III Венского документа для получения необходимой информации о военной деятельности РФ. При этом российская сторона должна указать точные районы ее проведения, назвать конкретные сроки ее завершения, а также передать сведения о численности войск.

«Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи», — сказал глава украинского МИД.

В Кремле неоднократно говорили, что РФ ни на кого нападать не собирается и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева. Российский политик Франц Клинцевич подчеркивал, что Москва никому не угрожает, уж тем более своим братьям-украинцам.

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