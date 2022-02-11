МИД Франции счет сложным и долгим заседание советников глав «нормандской четверки»

Берлин, 11 февраля. Представитель Министерства иностранных дел Франции заявил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине проходили долго и сложно. Однако общее стремление было направлено к выполнению минских соглашений.

Переговоры прошли 10 февраля в Берлине среди политических советников стран России, Украины, Франции и Германии.

«Собрались вчера в Берлине, продолжили обсуждение имплементации Минских договоренностей, в частности ее политических, гуманитарных аспектов и аспектов безопасности. Даже если дискуссии были долгими и трудными, они подтвердили общее стремление к выполнению минских соглашений», — заметили в МИД Франции.

Ранее правительство ФРГ сделало анонс следующей встречи, она должна пройти в марте.