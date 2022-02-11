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Читатели «Гуаньча» назвали постыдной ошибкой «географический» выпад Лиз Трасс

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 18:53
Политика
Читатели «Гуаньча» назвали постыдной ошибкой «географический» выпад Лиз Трасс
Global Look Press  /  Mark Thomas/Keystone Press Agency

Пекин, 11 февраля. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс допустила позорную оговорку, уверены интернет-пользователи из КНР.

Читатели китайского издания «Гуаньча» оценили недавнее заявление чиновницы из Соединенного Королевства. Трасс участвовала в переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым и позволила себе заявить, что Москва якобы должна отвести войска от границ с Украиной. При этом британскому министру напомнили, что контингент находится внутри России, и она может перемещать войска как вздумается.

Читатели «Гуаньча» назвали постыдной ошибкой «географический» выпад Лиз Трасс
flickr.com / МИД России

Лавров поинтересовался у Трасс, признает ли Лондон суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. На это чиновница ответила отрицательно.

Китайцы подняли на смех главу МИД Британии Трасс после ее поездки в Россию. Читатели издания отметили, что министр иностранных дел попалась в ловушку своего коллеги, и назвали ее выпад позорной ошибкой.

«Такая недоучка и смогла стать министром иностранных дел, Великобритания действительно не имеет толковых людей», — отметил один из комментаторов.

«Лавров заманил западных политиков в ловушку и продемонстрировал их высокий непрофессионализм!» — добавил другой.

Ранее пользователи Сети создали несколько мемов по мотивам высказывания Лиз Трасс. Отмечается, что они иронично набросали для британского министра свой вариант карты мира.

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