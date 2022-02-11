Разница цен на продукты питания в Москве и Киеве огорчила жителей Украины

Киевлянам приходится платить за продукты питания гораздо больше, чем москвичам, несмотря на то, что уровень жизни в России значительно выше, чем на Украине. К такому выводу пришли украинские журналисты из издания «Страна.ua», сравнившие цены в магазинах украинской и российской столиц.

Рост цен на продукты на Украине резко ускорился, это видно по тому, как быстро меняются ценники в магазинах. Накануне плачевную ситуацию в стране признала и украинская служба государственной статистики. Сообщатся, что если с осени стоимость продуктов росла в среднем на 1,1% в месяц, то в январе 2022 года цены на еду выросли сразу на 2,5%. Впрочем, опрошенные украинскими журналистами киевляне говорят, что их средний чек в супермаркете «потяжелел» куда более существенно. И если раньше украинские цены на еду были гораздо ниже, к примеру, российских, то сейчас они сравнялись, а где-то даже и перегнали.

Более того, по некоторым позициям Киев уже догнал и перегнал Москву, притом, что средняя зарплата в украинской столице в январе 2022 года составляла почти 17 тыс. гривен (45,5 тыс. рублей), а в российской — почти 120 тыс. рублей. Поэтому авторы статьи решили сопоставить цены в Москве и Киеве, взяв за основу магазины сети «Ашан», работающей в обеих странах.

Стоимость батона белого хлеба на Украине оказалась почти в два раза выше, чем в Москве. В Киеве «Нарезной» обойдется покупателю в 24,7 гривны (74 рубля), тогда как в Москве придется заплатить 30 рублей.

ФБА «Экономика сегодня» /

Колбаса вареная — 500 граммов — киевскому покупателю обойдется в 76,4 гривны (205 рублей), московскому — 159 рублей. Украинским любителям куриного филе придется заплатить 119,9 гривны (322 рубля), российским — 277. Кроме того, москвичи берут литр рафинированного масла за 44,47 гривны (119,2 рубля), тогда как в Украине оно стоит сейчас 63 гривны (196 руб.). Причем речь о масле бюджетного сегмента. Стоимость чая оказалась паритетной: 109,9 гривны (295 рублей) в Киеве, 298 в Москве.

«Почему цены в Киеве становятся выше, чем в Москве? Главные причины — рост цен на энергоносители и топливо на Украине (которые становятся все дороже, чем в России). Кроме того, большую роль в ряде случаев играет государственная политика», — пришли к выводу украинские журналисты.

На Украине бешенными темпами растет стоимость топлива на заправочных станциях. Уже несколько недель подряд бензин и дизельное топливо прибавляют в цене, что вызывает тревогу у украинцев.