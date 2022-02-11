ЕК рассчитывает на увеличение поставок «Газпрома» в Европу при необходимости

Москва, 11 февраля. Еврокомиссия надеется, что объемы поставок «Газпрома» в ЕС вырастут, если у Европы будет в этом необходимость. Об этом заявила представитель ЕК Дана Спинант, сообщают «Известия».

Доля российского газа на европейском рынке в зависимости от года составляет 28-32% от общего объема.

«Что касается объемов поставок, то мы призываем "Газпром" вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — отметила Дана Спинант.

Европа не имеет альтернативы российскому газу. Если бы «Газпром» прекратил поставки весной прошлого года, зима 2022 года была бы для ЕС очень тяжелой. Такого мнения придерживается гендиректор нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что «Газпром» не только выполняет все обязательства по долгосрочным контрактам, но и поставляет дополнительный газ в ЕС.

«Газпром» подписал крупный контракт на поставку газа в Китай. Он будет поступать в КНР с месторождений на Дальнем Востоке.