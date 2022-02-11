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The Hill: Путин в Китае смог заручится поддержкой для двойного удара по позициям США

Политика
The Hill: Путин в Китае смог заручится поддержкой для двойного удара по позициям США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Вашингтон, 11 февраля. Российский лидер Владимир Путин не просто так решил посетить Китай во время открытия Олимпиады, этот визит позволил ему заручиться поддержкой Китая для двойного удара по позициям США. Об этом сообщает американский The Hill.

Авторы отмечают, что Китай поможет Путину бросить вызов США и международному сообществу. В публикации, перевод которой сделало издание «ПолитРоссия», отмечается, что Пекин поможет России в случае введения против страны санкций.

«Байден говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы «Северный поток – 2» заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди. В Пекине Владимир Путин объявил о новых нефтегазовых сделках с Китаем на сумму 117,5 миллиарда долларов», – приоткрыли завесу тайны вокруг поездки Путина в Пекин авторы The Hill.

Американские журналисты также уверены, что новые договоренности между двух стран стали своеобразным посланием Западу. Пекин и Москва говорят о том, что страны объединились и готовы к конфронтации с США.

Теперь Вашингтон должен быть подготовлен к конфликтам, а значит Америка может столкнуться с двумя серьезными государствами. Ранее подобную мысль высказывал политолог Дмитрий Куликов. Он заметил, что действия России и Китая против экспансии НАТО на восток являются историческими.

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