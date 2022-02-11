Интересный эксперимент: Калуга покажет, смогут ли другие регионы обойтись без мигрантов

Запрет на работу мигрантам в Калужской области в розничной торговле и общепите можно рассматривать как эксперимент, который покажет, можно ли его применять в других регионах. Об этом в беседе с ФАН сказала руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» СЗИУ РАНХиГС, кандидат философских наук, доцент кафедры социальных технологий Тамара Гриненко.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ограничил сферы, в которых могут работать мигранты. Постановление предусматривает запрет для иностранцев на работу в розничной торговле, общепите, а также распространяется на рабочие места в службах доставки продуктов, общественном транспорте и агентствах по найму персонала.

У местных компаний есть срок в три месяца, чтобы пересмотреть кадровую политику и заменить мигрантов на россиян.

«Это интересный эксперимент. Как пилотный проект такую меру можно рассмотреть. Региональные рынки в России разные. Если в Калужской области спрос на эти вакансии выше, чем предложения от компаний, и надо привлечь собственных граждан, то это подойдет. Если же на трудовом рынке вакантных мест больше, чем соискателей, то это сомнительная история. Эффективность такого «эксперимента» зависит еще и от зарплаты: будет ли она интересна гражданам России», — прокомментировала Гриненко.

По словам специалиста, если зарплаты в сферах, которые затронуло постановление, останутся на прежнем уровне, то вряд ли у населения появится интерес к освободившимся рабочим местам. Гриненко признала, что при найме мигрантов работодатель получает определенную выгоду — более свободно можно себя вести: в отношении графика работы, зарплаты, требования и так далее.

«Если условия работы на освободившихся местах останутся прежними, откуда тогда появится мотивация у местных жителей? Какую «конфетку» будет предлагать работодатель?» — сказала Гриненко.

Поэтому теперь, чтобы вместо вынужденно покинувших рабочие места мигрантов привлечь россиян, компаниям придется активно работать над своей привлекательностью. В целом, отметила эксперт, при положительных раскладах подобный опыт можно было бы применить и в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, но все упирается в жилье — цены на аренду недвижимости там довольно кусачие.

«Затрагивая тему подобного эксперимента в мегаполисах, нельзя забывать о сильной внутренней миграции. С одной стороны, вполне возможно многие рабочие места в той же сфере сервиса будут интересны россиянам из других регионов. С другой, где они будут жить? Мы не строим социальное жилье. Плюс еще проблемы с пропиской и регистрацией, без которых тоже очень сложно устроиться на официальную работу. Поэтому все не так просто. Другое дело — небольшие регионы. На примере Калуги можно посмотреть, что это даст населению, выгодно ли это будет работодателям. Или это просто интересное предложение власти, имеющее определенный резонанс», — заключила она.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша уличил мигранта в покупке поддельного сертификата о знании русского языка. При посещении многофункционального миграционного центра в Боровском районе он пытался поговорить с мигрантом, который не понял ни слова. Теперь все документы от мигрантов будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки, заключил глава региона.