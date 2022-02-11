Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 20:10
20:09
Общество
Диетолог Соломатина предостерегла от употребления огурцов при проблемах с ЖКТ
20:09
Экономика
Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
20:09
Общество
Диетолог Колуман предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с сахаром
20:07
Экономика
Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries
20:06
Общество
Сергей Жуков считает глупостью подозрение 15-летней Валиевой в употреблении допинга
20:05
Экономика
«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
20:03
Политика
Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о «приватной» беседе Путина с Макроном
20:02
Общество
Кардиолог Дэвис назвал кимчи лучшим блюдом для здоровья сердца
19:54
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон поставляет Киеву только оборонительное оружие
19:54
Происшествия
Прокуратура Ростовской области проверит информацию об избиении учеников одной из школ
Все новости

Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке нападения на Каракас

Весь мир
Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке нападения на Каракас
wikipedia.org  /  Catia TVe / CC BY 3.0

Каракас, 11 февраля. Венесуэльская национальная полиция (PNB) задержала в городе Техериасе, штат Арагуа, преступную группировку, которая планировала нападение на столицу страны — Каракас. Об этом сообщил президент Николас Мадуро.

Мадуро рассказал, что группировка была захвачена на севере страны. В настоящее время задержанные дают показания. По словам венесуэльского лидера, они проходили обучение при поддержке колумбийского правительства, и планировали нападение на город Каракас «по приказу Ивана Дуке».

«В Техериасе была захвачена важная группа преступников, которые финансировались и обучались колумбийцами», — сказал президент.

Мадуро поблагодарил государственную полицию, Корпус научных, уголовных и криминалистических расследований (CICPC), и Боливарианскую национальную гвардию (GNB) за поимку преступников.

Старый конфликт

Мадуро не первый раз высказывает претензии в адрес Ивана Дуке. В конце февраля 2021 года он назвал Колумбию «наркогосударством», а своего коллегу обвинил в пособничестве наркомафии. Уже в марте он заявил, что колумбийцы планировали украсть оружие у Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). По его мнению, правительство «Герцога» делает все для ужесточения ситуации в стране.

Новый виток эскалации в отношениях между Венесуэлой и Колумбией начался после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. США и Колумбия признали его временным президентом Венесуэлы. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке нападения на Каракас
николас мадуро венесуэла колумбия
Комментировать