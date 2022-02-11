Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке нападения на Каракас

Каракас, 11 февраля. Венесуэльская национальная полиция (PNB) задержала в городе Техериасе, штат Арагуа, преступную группировку, которая планировала нападение на столицу страны — Каракас. Об этом сообщил президент Николас Мадуро.

El presidente de #Venezuela, @NicolasMaduro confirmó que un grupo de delincuentes capturados en Tejerías, fueron entrenados y financiados en #Colombia????????https://t.co/kr2bSqN1yt — teleSUR TV (@teleSURtv) February 11, 2022

Мадуро рассказал, что группировка была захвачена на севере страны. В настоящее время задержанные дают показания. По словам венесуэльского лидера, они проходили обучение при поддержке колумбийского правительства, и планировали нападение на город Каракас «по приказу Ивана Дуке».

«В Техериасе была захвачена важная группа преступников, которые финансировались и обучались колумбийцами», — сказал президент.

Мадуро поблагодарил государственную полицию, Корпус научных, уголовных и криминалистических расследований (CICPC), и Боливарианскую национальную гвардию (GNB) за поимку преступников.

Старый конфликт

Мадуро не первый раз высказывает претензии в адрес Ивана Дуке. В конце февраля 2021 года он назвал Колумбию «наркогосударством», а своего коллегу обвинил в пособничестве наркомафии. Уже в марте он заявил, что колумбийцы планировали украсть оружие у Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). По его мнению, правительство «Герцога» делает все для ужесточения ситуации в стране.

Новый виток эскалации в отношениях между Венесуэлой и Колумбией начался после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. США и Колумбия признали его временным президентом Венесуэлы. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.