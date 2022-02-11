Михаил Делягин: урановый фактор РФ заставит Францию приструнить Британию и Украину

Париж, 11 февраля. Россия послала Франции и Германии четкий сигнал: хотите жить в достатке, обеспечьте мир на Украине и приструните своих британских и американских партнеров.

Главный же смысл этого сигнала в том, что Москва дала понять — ей все равно, что произойдет с Европой, если лидеры ЕС пойдут на поводу у провокаторов из Великобритании. Так как сейчас активизировался именно Лондон можно пока Вашингтон вывести за скобки. Именно это буддистское спокойствие Москвы больше всего и напугало Францию с Германией, которые прекрасно понимают, что без нормальных взаимоотношений с Россией им просто не выжить.

Об истинном отношении Берлина и Парижа к Москве и будущих геополитических перестановках в Европе гостям политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин, отметив, что не только Германия зависит от российских ресурсов. С недавних пор от расположенности Москвы зависит и энергетика Франции, заточенная на атомные электростанции. Еще совсем недавно Париж черпал уран для своих АЭС из своих африканских колоний, но по собственной глупости лишился этого источника и теперь покупает ядерное топливо у российских компаний. Этот урановый фактор заставит Париж выбрать нужную сторону в назревающем геополитическом конфликте и усмирить главных европейских провокаторов в лице Великобритании и её сателлитов на Украине.

Федеральное агентство новостей /

«Англия действует в Европе по принципу — уходя, гасите всех. Уходя, вы должны тщательно прибрать за собой, чтобы не осталось никакого мусора в виде Европы. Англия заинтересована, чтобы разжечь костер побольше, в первую очередь это для них важно с точки зрения расширения зоны влияния, так как у них хорошо со стратегией, но плохо с ресурсами, а когда вы поджигаете какую-нибудь страну, то к вам ресурсы прибегают сами. Франция и Германия заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Немцы не могут жить без нашего газа, а французы со своей атомной энергетикой не могут жить без африканского урана, но поскольку они во французской Африке построили такую цивилизацию, что их оттуда выперли, то сейчас поставки урана во Францию обеспечивает Российская Федерация. А мы можем и ограничить поставки по экологическим причинам, к примеру. Англия поджигает, а мы посылаем сигнал в Берлин и Париж — ребят, а нам все равно, что с вами будет, если вы выступите против нас на стороне англосаксов. В итоге этот урановый фактор еще как сыграет свою роль и заставит Францию приструнить и Британию, и Украину», — расписал ситуацию Делягин.

Депутат повторил, что России почти не нужно напрягаться в данной ситуации. Главное, что Франция с Германией понимают, что случится, если США с Британией вступят в конфронтацию с РФ. Для Парижа это вопрос выживания. Потому французы займутся и украинской проблемой, и усмирением своих западных партнеров.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий объяснил, какое бегство США пытаются прикрыть хаосом на Украине.