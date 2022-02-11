Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов

Лондон, 11 февраля. Древнеримский ночной горшок, который обнаружили на вилле в Сицилии, удалось идентифицировать по яйцам паразитов. Уникальное исследование провели археологи Кембриджского университета.

Результаты научной работы показали, что римляне использовали переносные туалеты. Артефакт с сицилийской виллы датируется V веком. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Scientific Reports.

«Конические горшки такого типа были довольно широко распространены в Римской империи, и в отсутствие других доказательств их часто называли кувшинами для хранения. Обнаружение многих из них в общественных уборных или рядом с ними привело к предположению, что они могли использоваться в качестве ночных горшков, но до сих пор не было никаких доказательств», — рассказал профессор кафедры классических, ближневосточных и религиозных исследований UBC, руководитель научной работы Роджер Уилсон.

Археологи изучили материал, который образовался на внутренней части горшка. С помощью микроскопии удалось выявить яйца кишечных паразитов. Это подтвердило версию, что в емкости содержались человеческие фекалии, а горшок применялся в качестве ночного переносного туалета.

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