Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 20:09
20:09
Общество
Диетолог Соломатина предостерегла от употребления огурцов при проблемах с ЖКТ
20:09
Экономика
Россиянам посоветовали не тянуть с продажей квартиры в 2022 году
20:09
Общество
Диетолог Колуман предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с сахаром
20:07
Экономика
Предприниматели установили рекорд по продажам fashion-товаров на Wildberries
20:06
Общество
Сергей Жуков считает глупостью подозрение 15-летней Валиевой в употреблении допинга
20:05
Экономика
«Молдовагаз» оплатил треть текущих поставок сырья «Газпрома»
20:03
Политика
Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о «приватной» беседе Путина с Макроном
20:02
Общество
Кардиолог Дэвис назвал кимчи лучшим блюдом для здоровья сердца
19:54
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон поставляет Киеву только оборонительное оружие
19:54
Происшествия
Прокуратура Ростовской области проверит информацию об избиении учеников одной из школ
Все новости

Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов

Наука
Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов
pexels.com  /  Artem Podrez

Лондон, 11 февраля. Древнеримский ночной горшок, который обнаружили на вилле в Сицилии, удалось идентифицировать по яйцам паразитов. Уникальное исследование провели археологи Кембриджского университета.

Результаты научной работы показали, что римляне использовали переносные туалеты. Артефакт с сицилийской виллы датируется V веком. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Scientific Reports.

«Конические горшки такого типа были довольно широко распространены в Римской империи, и в отсутствие других доказательств их часто называли кувшинами для хранения. Обнаружение многих из них в общественных уборных или рядом с ними привело к предположению, что они могли использоваться в качестве ночных горшков, но до сих пор не было никаких доказательств», — рассказал профессор кафедры классических, ближневосточных и религиозных исследований UBC, руководитель научной работы Роджер Уилсон.

Археологи изучили материал, который образовался на внутренней части горшка. С помощью микроскопии удалось выявить яйца кишечных паразитов. Это подтвердило версию, что в емкости содержались человеческие фекалии, а горшок применялся в качестве ночного переносного туалета.

Историки часто делают новые открытия, касающиеся образа жизни древних народов. Так, ученые Университета Юты выяснили, как питались жители Империи инков.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов
археологи римляне ночной горшок
Комментировать