Сборная России по футболу 7 марта объявит расширенный состав на матч с Польшей

Москва, 11 февраля. Сборная России по футболу 7 марта объявит расширенный состав на стыковой матч к катарскому ЧМ-2022 против команды Польши.

Как отметили в пресс-службе национальной команды, огласить расширенный состав на указанный матч необходимо за 15 дней до «окна» на матчи сборных.

«Оно [окно] открывается 21 марта. 6 марта отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим состав для СМИ», — передает «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы национальной команды.

Напомним, встреча Россия — Польша пройдет 24 марта на московском стадионе «Динамо». В Российском футбольном союзе (РФС) объясняли, что перенос стыковых матчей из «Лужников» на "Динамо" связан со сложной эпидемиологической обстановкой.