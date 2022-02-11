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«Антироссийским фейкам уже не один век»: Джаралла о сетевой истерике вокруг страны

Политика
«Антироссийским фейкам уже не один век»: Джаралла о сетевой истерике вокруг страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Эпоха сомнительной правды — именно так можно назвать нынешнее время, когда любая глупость, будучи опубликованной в интернете, мгновенно обретает статус истины. Неважно, какая часть аудитории в нее поверит, — хорошо будет даже, если один из 100. А уж если два — эффект от вброса в информационное пространство можно будет считать безоговорочной победой в медиавойне.

«Россия вот-вот нападет на Украину...»

«Россия в Сирии уничтожает детские дома и больницы...»

«Россия повлияла на результаты выборов в США...»

«Россия под видом вакцины от COVID-19 пытается «впарить» миру средство тотального контроля и устроить новый ГУЛАГ…»

Варианты приветствуются.

При этом ретранслирующие подобный воспаленный бред не были ни на Украине, ни в Донбассе, ни в Сирии, ни в американском избиркоме. Но «Спутником V» все-же на всякий случай привиты…

О причинах этой, как говорили в СССР, «разнузданной» кампании, ФАН поговорил с крымским интеллектуалом и политологом Владимиром Джараллой. И вот, что услышал:

«Все происходящее особого удивления не вызывает. Просто напомню про «завещание Петра Великого» и про «Письмо к Коминтерну»… Это были примеры поразительных фальшивок, смысл которых сводился к тому, что западные авантюристы и сознательно работающие «специалисты» создавали России репутацию «агрессивной державы», приписывая ей планы, о которых она не имела ни малейшего представления. Нынешняя кампания не является изобретением, но является продолжением старой недоброй традиции, насчитывающей уже несколько столетий. То, что мы видим сейчас, является естественной частью спланированной акции и для любого специалиста в сфере информационной даже не борьбы, а просто эксперта в сфере построения информационной деятельности, многие моменты становятся очевидными. Хронометраж, когда и в какие сроки проявляется «новость», как она распространяется… Все это показывает, что за люди перед нами», — заключил Владимир Джаралла.

«Антироссийским фейкам уже не один век»: Джаралла о сетевой истерике вокруг страны
Prt Scr youtube.com / На грани - без цензуры о главных проблемах Крыма!
Сейчас о том, что поток этих фейков закончится, не говорит абсолютно ничего. И, если Владимира Путина обвинят в вымирании динозавров или в том, что он сделал Мертвое море — мертвым, найдутся те, кто поверит в это и начнет, не рефлексируя, распространять.

Впрочем… Собака лает — ветер носит.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

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