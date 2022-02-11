Байден заблокировал активы Центробанка Афганистана в США

Вашингтон, 11 февраля. Активы Центробанка Афганистана, находящиеся в банках США, были заблокированы по указу президента Джо Байдена, сообщает «Прайм».

Активы Афганистана были заморожены на сумму 7 млрд долларов.

Деньги Центробанка Афганистана будут размещены на специальном трастовом фонде в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. При этом 3,5 млрд долларов из заблокированной суммы будут направлены в Афганистан на обеспечение гуманитарных нужд страны.

Оставшиеся 3,5 млрд долларов не покинут пределы США. Их планируют потратить на выплату компенсации жертвам атак террористов.

На Афганистане продолжает сказываться приграничный конфликт, который может вызвать длительные проблемы во всем регионе.