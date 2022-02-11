Серебро Большунова помогло сборной России подняться на восьмое место в зачете на ОИ-2022

Пекин, 11 февраля. Семь комплектов наград было разыграно в пятницу, 11 февраля, на зимних Играх в Пекине. В медальном зачете лидирует сборная Германии, в активе которой семь золотых и четыре серебряные награды.

На второй строчке расположилась команда Норвегия, тройку замыкает сборная Нидерландов. Сборная России поднялась на одну позицию и занимает восьмую строчку в медальном зачете. В активе национальной команды два золота, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Единственную медаль в копилку сборной России в пятницу принес лыжник Александр Большунов — россиянин завоевал серебряную награду в «разделке».

На ОИ-2018 в Пхенчхане российская сборная заняла 13-е место в неофициальном медальном зачете.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.