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Весь мир
Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией
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Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 18:30
Весь мир
Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Мехико, 11 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор настоял на необходимости «взять паузу» в двусторонних отношениях с Испанией для их нормализации. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции.

Ранее президент Мексики предложил прервать отношения с Испанией, так как, по его мнению, «их нельзя считать хорошими» на данный момент. Обрадор отметил, что пауза помогла бы нормализовать взаимодействие между государствами и «пошла бы на пользу» обеим сторонам.

В ходе пресс-конференции 10 февраля президент разъяснил, что речь идет не о разрыве связей, а о временной паузе.

Обрадор подчеркнул, что испанские компании Iberdrola, Repsol и OHL «разграбили» Мексику. Он добавил, что эти фирмы выступили в качестве «колонизаторов», не осознавая, что данный этап закончился.

Президент заявил, что компании пользовались привилегиями, превратившими их в монополии, что приносило им огромную выгоду вместо того, чтобы способствовать благополучию населения.

«Сколько же украла у Мексики Repsol при правительстве президента Фелипе Кальдерона в виде незаконных субсидий? А как насчет OHL?» — отметил Обрадор.

Заявления президента были сделаны в ответ на критику своего плана по усилению государственного контроля энергетического рынка.

МИД Испании категорически отверг предложение о паузе, подчеркнув, что правительство страны «всегда будет стремиться к поддержанию наилучших отношений с Мексикой», являющейся ее стратегическим партнером.

«Позвольте мне внести ясность: испанское правительство будет защищать свой народ, доброе имя Испании и ее компаний при любых обстоятельствах и против кого-либо», — заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

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испания мексика двусторонние отношения андрес мануэль лопес обрадор
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