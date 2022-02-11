Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией

Мехико, 11 февраля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор настоял на необходимости «взять паузу» в двусторонних отношениях с Испанией для их нормализации. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции.

Ранее президент Мексики предложил прервать отношения с Испанией, так как, по его мнению, «их нельзя считать хорошими» на данный момент. Обрадор отметил, что пауза помогла бы нормализовать взаимодействие между государствами и «пошла бы на пользу» обеим сторонам.

Como lo leen. El presidente López Obrador acaba de proponer que México y España "se den una pausa" en la relación bilateral.



"Me gustaría que nos tardáramos", dijo. Y planteó que se restablezcan "hasta el próximo gobierno". Aquí su explicación.



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В ходе пресс-конференции 10 февраля президент разъяснил, что речь идет не о разрыве связей, а о временной паузе.

Обрадор подчеркнул, что испанские компании Iberdrola, Repsol и OHL «разграбили» Мексику. Он добавил, что эти фирмы выступили в качестве «колонизаторов», не осознавая, что данный этап закончился.

Президент заявил, что компании пользовались привилегиями, превратившими их в монополии, что приносило им огромную выгоду вместо того, чтобы способствовать благополучию населения.

«Сколько же украла у Мексики Repsol при правительстве президента Фелипе Кальдерона в виде незаконных субсидий? А как насчет OHL?» — отметил Обрадор.

Заявления президента были сделаны в ответ на критику своего плана по усилению государственного контроля энергетического рынка.

Respuesta oficial de España a los dichos del Presidente López Obrador.



"El Gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas" pic.twitter.com/NqA72mX24Z — Azucena Uresti (@azucenau) February 10, 2022

МИД Испании категорически отверг предложение о паузе, подчеркнув, что правительство страны «всегда будет стремиться к поддержанию наилучших отношений с Мексикой», являющейся ее стратегическим партнером.