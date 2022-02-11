Проживающие в Чехии украинцы признались: «Страну не спасут ни США, ни НАТО, ни Европа»

На фоне нагнетания ситуации западными СМИ проживающие в Чехии украинцы признались, что в случае конфликта Киеву никто не поможет, поэтому они боятся за оставшиеся на родине семьи. Об этом в интервью Чешской международной общественной радиостанции заявила славист, историк и культуролог Оксана Пеленская, которая является уроженкой Львова, но уже долгое время живет в Праге.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Украина готовится к наступлению на Донецкую и Луганскую народные республики. Все боеспособные части украинской армии уже сосредоточены у линии соприкосновения, рассказал он в интервью «МК». По его словам, киевские власти к войне подталкивают «националисты и западные наставники».

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — отметил директор СВР.

facebook.com / Міністерство оборони України

Примечательно, что на фоне подготовки киевских властей к конфликту в Донбассе издание Radio Prague International пообщалось с украинским историком Оксаной Пеленской, чтобы разузнать мнения проживающих в Чехии граждан Украины по этому поводу. Украинка заявила, что не может исключать такого развития ситуации. Однако она призналась, что в случае конфликта Украину не спасут ни США, ни НАТО, ни Европа.

«Украинцы — самое крупное национальное меньшинство в Чешской Республике. Так что в случае начала конфликта возникло бы очень большое движение украинцев в свою страну для ее защиты. Не следует забывать, что защищать Украину придется только ее гражданам. Так что разговоры об этом в украинской диаспоре в Чешской Республике идут», — заявила она.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Оксана Пеленская также сообщила о том, что проживающие в Чехии украинцы сильно переживают за свои семьи, оставшиеся на родине, поскольку нет уверенности в том, что в этом противостоянии победу одержит Киев.

«Страх есть. Контакты между диаспорой, теми, кто здесь живет и работает, и их оставшимися дома семьями — очень тесные. И, конечно, у тех, кто находится в Чехии, существует страх за своих родственников на Украине», — резюмировала проживающая в Праге украинка.

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.