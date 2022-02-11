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Козак: для общения с украинской делегацией на переговорах в Берлине понадобился словарь

Политика
Козак: для общения с украинской делегацией на переговорах в Берлине понадобился словарь
government.ru

Москва, 11 февраля. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак признался, что ему потребовался Кембриджский толковый словарь для переговоров политсоветников в «нормандском формате».

По словам Козака, помощь словаря понадобилась ему, чтобы объяснить представителям Украины, что понятия «консультации» и «обсуждать» несут в себе соответствующую смысловую нагрузку. В свою очередь коллеги из Киева пытались исказить Минские соглашения и уклониться от их исполнения.

«Эти слова одинаковые. Есть общепринятый смысл этих слов, их значение и в английском языке, и в русском языке, и в украинском языке. Никаких толкований и разночтений быть не может», — пояснил Козак в беседе с журналистами.

Ранее дипломат рассказал, что переговоры в «нормандском формате» в Берлине закончились без ощутимых результатов. По его словам, встреча длилась почти девять часов.

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