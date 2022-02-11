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Правозащитники сообщили о дрейфующей лодке с мигрантами у побережья Ливии

Весь мир
Правозащитники сообщили о дрейфующей лодке с мигрантами у побережья Ливии
Global Look Press  /  ROPI/ZUMAPRESS.com

Мисурата, 11 февраля. Волонтерская организация подала сигнал бедствия, чтобы спасти 50 мигрантов на борту лодки, вышедшей из строя недалеко от побережья ливийского города Мисурата.

Группа Alarm Phone, которая активно следит за безопасностью в водах Средиземного моря, сообщила, что она находится на связи с застрявшими в воде людьми. По словам организации, судно дрейфует всего в 32 минутах от берега.

«Власти ЕС быстро дают указание своим ливийским союзникам перехватывать движущиеся лодки, но никто не спасает те, которые находятся в бездвижном состоянии», — говорится в публикации.

 

 

Организация Alarm Phone объединяет группу волонтеров из стран ЕС, а также Марокко и Туниса. Они отслеживают маршруты беженцев, направляющихся в Европу по морю, и через различные интернет-платформы сообщают о любых бедствиях, которые случаются в таких поездках.

Мигранты, следующие в страны Запада по Средиземному морю, зачастую оказываются в крайне сложных обстоятельствах. Немногим удается добраться до пункта назначения. Используемые ими резиновые лодки регулярно терпят крушение в море.

Со своей стороны, службы ливийской береговой охраны проводят операции по перехвату и возвращению искателей убежища на материк, где они чаще всего попадают в специализированные центры содержания. В таких лагерях, больше похожих на тюрьмы, люди подвергаются крайне жестокому обращению, что регулярно освещается в отчетах международных правозащитных организаций.

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ливия
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