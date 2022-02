Правозащитники сообщили о дрейфующей лодке с мигрантами у побережья Ливии

Мисурата, 11 февраля. Волонтерская организация подала сигнал бедствия, чтобы спасти 50 мигрантов на борту лодки, вышедшей из строя недалеко от побережья ливийского города Мисурата.

Группа Alarm Phone, которая активно следит за безопасностью в водах Средиземного моря, сообщила, что она находится на связи с застрявшими в воде людьми. По словам организации, судно дрейфует всего в 32 минутах от берега.

????️~50 vite in pericolo al largo della #Libia!

Siamo in contatto con un gruppo di persone in difficoltà, la loro barca sta andando alla deriva al largo della costa di #Misurata. Le autorità sono informate, il salvataggio è necessario immediatamente! pic.twitter.com/p3tj8GqLW8