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«Забытые» в ОАЭ афганские беженцы потребовали отправить их в США

Весь мир
«Забытые» в ОАЭ афганские беженцы потребовали отправить их в США
twitter.com  /  пресс-служба МИД Мексики

Абу-Даби, 11 февраля. Сотни афганских беженцев организовали акцию протеста на одном из временных объектов для перемещенных лиц на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Их требование заключается в скорейшей отправке в Соединенные Штаты.

К сентябрю 2021 года ОАЭ приняли на своей территории около девяти тысяч афганцев, бежавших с родины после перехода власти к «Талибану»1 (запрещен в РФ). Неизвестно, сколько их остается в арабском государстве сейчас, однако переброска беженцев в США остановилась еще в ноябре 2021 года.

Митинг, начавшийся 9 февраля, был спровоцирован отсутствием какой-либо информации о сроках перемещения в Штаты, а также непростыми условиями проживания во временных пунктах.

Сотрудник посольства США посетил учреждение 10 февраля и сообщил, что четких сроков проверки граждан нет, и маловероятно, что все присутствующие в итоге окажутся в США.

Шон Вандивер, ветеран Военно-морского флота США, заявил, что афганцы по очевидным причинам разочарованы и что существует общая глобальная ответственность перед ними.

«Коалиция собирается сделать все возможное, чтобы правительство США и другие страны получили четкие, краткие и точные сообщения», — сказал он.

Традиционно приоритет при переселении отдается тем, у кого были визы, одобренные заявления на въезд в США, кто сотрудничал с американской или афганской армиями. Однако многие оставшиеся в ОАЭ беженцы не имеют формальных причин для проникновения на территорию Соединенных Штатов — они выбрались из Афганистана на фоне общей сумятицы.

«Когда нас эвакуировали, США контролировали аэропорт [Кабула]. Никто не оказался здесь сам по себе», — гласит один из лозунгов протестующих.

К настоящему моменту имеется информация о планах беженцев устроить голодовку. Также известно, что небольшая часть афганцев попросила вернуть их домой.

«Талибан», успешно наступавший по всему Афганистану в первой половине 2021 года, занял Кабул 15 августа — на этом фоне из столицы бежал президент Ашраф Гани. Новые власти не стали препятствовать эвакуации войск США из столичного аэропорта, однако обозначили срок завершения данного процесса — 1 сентября.

Во многом этим и объясняется спешка и хаос, сопровождавшие процесс эвакуации. С середины августа у воздушной гавани скапливались многие тысячи иностранцев, сотрудничавших с США и афганскими властями жителей республики, а также просто те люди, которые не видели себя частью подвластного талибам государства.

По информации Пентагона, в период с 14 по 31 августа американские военные вывезли с территории Афганистана более 120 тысяч гражданских лиц, включая шесть тысяч американцев. Процесс сопровождался многочисленными трагическими инцидентами. Так, в его разгар на территории аэропорта произошел теракт, в результате которого погибли около 200 человек — большая часть из них была убита во время стрельбы, открытой военнослужащими США в неразберихе. Кроме того, афганцы, пытавшиеся улететь из афганской столицы, в отчаянии цеплялись за фюзеляж самолетов, что неминуемо приводило к их падению с высоты и гибели.

Те беженцы, которым удалось добраться до Соединенных Штатов, размещались на военных базах в ожидании урегулирования своего статуса. Однако позже появилась информация о сотнях беглецов, не дождавшихся получения миграционных документов, а также о вспышках преступности на самих базах и в их окрестностях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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