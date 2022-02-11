«Забытые» в ОАЭ афганские беженцы потребовали отправить их в США

Абу-Даби, 11 февраля. Сотни афганских беженцев организовали акцию протеста на одном из временных объектов для перемещенных лиц на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Их требование заключается в скорейшей отправке в Соединенные Штаты.

К сентябрю 2021 года ОАЭ приняли на своей территории около девяти тысяч афганцев, бежавших с родины после перехода власти к «Талибану»1 (запрещен в РФ). Неизвестно, сколько их остается в арабском государстве сейчас, однако переброска беженцев в США остановилась еще в ноябре 2021 года.

Afghan refugees in UAE protest months-long wait for resettlement https://t.co/twjcUcoCMJ https://t.co/twjcUcoCMJ — Rifnote News Aggregates (@rifnote) February 11, 2022

Митинг, начавшийся 9 февраля, был спровоцирован отсутствием какой-либо информации о сроках перемещения в Штаты, а также непростыми условиями проживания во временных пунктах.

Сотрудник посольства США посетил учреждение 10 февраля и сообщил, что четких сроков проверки граждан нет, и маловероятно, что все присутствующие в итоге окажутся в США.

Шон Вандивер, ветеран Военно-морского флота США, заявил, что афганцы по очевидным причинам разочарованы и что существует общая глобальная ответственность перед ними.

«Коалиция собирается сделать все возможное, чтобы правительство США и другие страны получили четкие, краткие и точные сообщения», — сказал он.

Afghan refugees in UAE protest at halt to US relocation process https://t.co/XRzNVMdhjc — Rafiq A. TSCHANNEN (@MuslimPoly) February 11, 2022

Традиционно приоритет при переселении отдается тем, у кого были визы, одобренные заявления на въезд в США, кто сотрудничал с американской или афганской армиями. Однако многие оставшиеся в ОАЭ беженцы не имеют формальных причин для проникновения на территорию Соединенных Штатов — они выбрались из Афганистана на фоне общей сумятицы.

«Когда нас эвакуировали, США контролировали аэропорт [Кабула]. Никто не оказался здесь сам по себе», — гласит один из лозунгов протестующих.

К настоящему моменту имеется информация о планах беженцев устроить голодовку. Также известно, что небольшая часть афганцев попросила вернуть их домой.

«Талибан», успешно наступавший по всему Афганистану в первой половине 2021 года, занял Кабул 15 августа — на этом фоне из столицы бежал президент Ашраф Гани. Новые власти не стали препятствовать эвакуации войск США из столичного аэропорта, однако обозначили срок завершения данного процесса — 1 сентября.

Biden officials moved too slowly to prep Kabul evacuation, officers say https://t.co/XOZSC1qfBw — Jules (@julievriahi) February 9, 2022

Во многом этим и объясняется спешка и хаос, сопровождавшие процесс эвакуации. С середины августа у воздушной гавани скапливались многие тысячи иностранцев, сотрудничавших с США и афганскими властями жителей республики, а также просто те люди, которые не видели себя частью подвластного талибам государства.

По информации Пентагона, в период с 14 по 31 августа американские военные вывезли с территории Афганистана более 120 тысяч гражданских лиц, включая шесть тысяч американцев. Процесс сопровождался многочисленными трагическими инцидентами. Так, в его разгар на территории аэропорта произошел теракт, в результате которого погибли около 200 человек — большая часть из них была убита во время стрельбы, открытой военнослужащими США в неразберихе. Кроме того, афганцы, пытавшиеся улететь из афганской столицы, в отчаянии цеплялись за фюзеляж самолетов, что неминуемо приводило к их падению с высоты и гибели.

People "fall from plane" leaving Kabul after trying to stowaway as desperate Afghans try to flee the capital.



There is chaos in Kabul, Afghanistan, as thousands seek to escape on evacuation flights after the Taliban took control of the capital. pic.twitter.com/MW74N2Wy7b — Blessed ???? (@tweetJudon) August 16, 2021

Те беженцы, которым удалось добраться до Соединенных Штатов, размещались на военных базах в ожидании урегулирования своего статуса. Однако позже появилась информация о сотнях беглецов, не дождавшихся получения миграционных документов, а также о вспышках преступности на самих базах и в их окрестностях.

1 Организация запрещена на территории РФ.