Спикер Совфеда Матвиенко отчитала сенаторов за разговоры по телефону во время заседания

Москва, 11 февраля. Российским сенаторам следует прекратить заниматься «броуновским движением»и не отвлекаться на телефоны во время пленарных заседаний, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента отчитала своих коллег за разговоры по телефону на заседаниях. Политик призвала сенаторов к дисциплинированности, поскольку некоторые из них демонстрируют избыточную занятость.

«Вы не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на поступающие звонки. Дождитесь окончания заседания и говорите по телефону, с кем хотите. Планируйте свою работу так, чтобы вас ничто не отвлекало», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что Совет Федерации — это не проходной двор для постоянных разговоров по телефону.

Валентина Матвиенко ранее сообщила, что штаммом «Омикрон» заразились 20 сенаторов. Она также призвала коллег соблюдать установленные меры профилактики.