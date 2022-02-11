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Скелетонисту Третьякову не хватило 0,22 секунды до бронзы ОИ-2022

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:55
Спорт
Скелетонисту Третьякову не хватило 0,22 секунды до бронзы ОИ-2022
TACC  /  EPA / CHRISTIAN BRUNA

Пекин, 11 февраля. Соревнования скелетонистов завершились на пекинских Играх-2022. Золото завоевал представитель Германии Кристофер Гротер, серебряная медаль досталась его соотечественнику Акселю Юнгу.

Олимпийский чемпион сочинских Игр Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Россиянин уступил бронзовому призеру всего 0,22 секунда.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Сборная России идет на восьмом месте в медальном зачете Игр-2022, в активе национальной команды два золота, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее Наталья Непряева остановилась в шаге от пьедестала в женской гонке классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года. Российской лыжнице не хватило 0,1 секунды до бронзовой награды.

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Все новости / Спорт / Скелетонисту Третьякову не хватило 0,22 секунды до бронзы ОИ-2022
скелетон ои-2022 Александр Третьяков
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