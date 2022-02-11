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Генерал-майор ФСБ Михайлов назвал украинские С-300 в Донбассе угрозой для самолетов над РФ

Армия
Генерал-майор ФСБ Михайлов назвал украинские С-300 в Донбассе угрозой для самолетов над РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 февраля. Переброшенные в Донбасс украинскими войсками зенитно-ракетные комплексы С-300 могут представлять угрозу для гражданской авиации над Россией, уверен военный эксперт Александр Михайлов.

ВСУ осуществили переброску дивизиона С-300 в Донбасс, о чем рассказал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. В беседе с журналистами генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Михайлов отметил, что Киев таким образом поставил под угрозу гражданские самолеты, находящиеся в российском воздушном пространстве в приграничных районах.

«Любое вооружение, работающее по первым целям, представляет опасность. И вопрос не только в том, какие технические данные у этого вооружения, но и в том, кто сидит за пультом управления. А там очень много неадекватных военизированных бандитов, готовых к любым провокационным действиям. И это меня тревожит», — объяснил эксперт, чем опасна очередная военная авантюра ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции отметил, что украинские войска увеличили количество воздушных разведывательных миссий на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, ВСУ активно используют беспилотники зарубежного производства.

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украина донбасс с-300
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