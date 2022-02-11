Организаторы ожидают миллиардную аудиторию финала ЛЧ в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 февраля. Общее количество зрителей финала футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Петербурге, на всех платформах может превысить 1 млрд человек, сообщил гендиректор Оргкомитета финала Алексей Сорокин.

Во время обсуждения подготовки футбольного мероприятия он указал на то, что матч будет один, но привлечет к себе внимание всего мира благодаря вещанию на всевозможных платформах.

«Мы рассчитываем на более чем миллиардную аудиторию, так или иначе следящую за тем, как во всех отношениях пройдет финал Лиги чемпионов», — сказал журналистам Сорокин.

Напомним, Северная столица получила право на проведение финала престижнейшего клубного европейского турнира в сентябре 2019 года. Финал пройдет 28 мая на «Газпром Арене».

В конце января Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озвучил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов-2021/22. Так, по данным организации, билеты будут распределены на три категории — от 90 до 1390 евро.