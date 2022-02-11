Козак: переговоры по Донбассу затягиваются странами НАТО по инструкции США

Москва, 11 февраля. Члены «нормандской четверки» склонны растягивать диалог по урегулированию ситуации на востоке Украины, уверен заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что процессы тормозятся по инструкции США в адрес стран НАТО.

Российские партнеры считают, что их преимущество заключается во времени и растягивают переговоры. Козак выступил с соответствующим заявлением после встречи советников лидеров «нормандского формата».

«Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ — инструкцию Госдепартамента США всем странам — членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция, как заводить все переговоры в тупик», — подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Козак указал на усилия Донецкой и Луганской народных республик по выполнению Минских соглашений. По словам замруководителя Администрации президента России, Донбасс «бьется как рыба об лед».