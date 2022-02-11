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Мали укрепит комплексное сотрудничество с Катаром

Весь мир
Мали укрепит комплексное сотрудничество с Катаром
Global Look Press  /  Felix Zahn / photothek.net

Бамако, 11 февраля. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп встретился с катарским коллегой Шейхом Мухаммедом бен Абдулрахман бен Джассимом Аль Тани.

Стороны обсудили ситуацию в области безопасности и укрепление двустороннего сотрудничества между Бамако и Дохой. Шейх Мухаммед бен Абдулрахман заявил, что Мали на протяжении всей истории взаимоотношений государств поддерживала Катар.

По словам Абдулая Диопа, беседа прошла в дружеской атмосфере. Участники мероприятия сошлись во мнении, что странам нужно развивать комплексное партнерство.

Мали укрепит комплексное сотрудничество с Катаром
Global Look Press / © MFA Russia / via Globallookpress.com

Ранее лидер Мали Ассими Гоита заявил о необходимости выстраивания взаимовыгодных отношений с иностранными державами. Так, политик встретился с новым послом республики в Бельгии эль-Хаджи Альхуссейни Траоре.

«Президент Ассими Гоита дал мне ориентиры и рассказал о том, какую внешнюю политику должна выстраивать малийская дипломатия в контексте международных отношений. Я структурировал все принципы и вывел их под единый знаменатель», — рассказал посол.

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Россию за поддержку республики в борьбе с радикальными формированиями. Политик отметил, что помощь Кремля особенно важна для республики на фоне коллективного давления со стороны иностранных держав и подконтрольных им международных организаций.

Мали укрепит комплексное сотрудничество с Катаром
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Африканские аналитики и военные эксперты считают, что укрепление боевого потенциала национальной армии связано со сближением Бамако и Москвы. Теперь правительственные войска готовы не только обороняться от боевиков, но и проводить антитеррористические мероприятия.

На ситуацию также повлияли сообщения о прибытии в страну группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Радикалы в панике сбежали из населенного пункта Банкасс, после того как услышали о присутствии отечественных специалистов в его окрестностях.

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