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Вашингтонский университет впервые связал размер мозга птиц с их адаптацией к климату

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:46
Наука
Вашингтонский университет впервые связал размер мозга птиц с их адаптацией к климату
pixabay.com

Вашингтон, 11 февраля. Биологи из Вашингтонского университета впервые установили связь между размером мозга птиц и их способностью адаптироваться к изменениям климата.

Дело в том, что когнитивные способности пернатых напрямую влияют на изменение размеров их тел в ответ на перемены климата. Как оказалось, птицы с более крупным мозгом уменьшаются в размерах не так быстро, как остальные. В результате они лучше адаптируются к глобальному потеплению.

За последние 40 лет у пернатых с крупным относительно тела мозгом размер туловища уменьшился в три раза меньше. Благодаря своим когнитивным способностям они наиболее эффективно находят новые места обитания и сохраняют свою популяцию, пишет Planet Today.

Специалисты шведской компании Corvid Cleaning обучает ворон собирать мелкий мусор в обмен на еду. Птицы собирают окурки и другие мелкие отходы, после чего помещают их в специальный аппарат.

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птицы климат адаптация
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