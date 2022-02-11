Банк России назвал ипотеку без первоначального взноса одной из причин кризиса 2008 года

Москва, 11 февраля. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала об отношении к ипотеке без первоначального взноса.

Ипотечный кредит без первоначального взноса является «плохим» продуктом, из-за которого, в том числе, произошел масштабный кризис в Соединенных Штатах Америки в 2000-е годы, отразившийся на всей планете, уверена председатель Банка России.

«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдается людям без накоплений», — сообщила Набиуллина на пресс-конференции.

Глава российского регулятора добавила, что если в условиях кредита фигурирует первоначальный взнос, то это хорошо. По мнению Набиуллиной, внеся определенную сумму, гражданин подтверждает, что будет обслуживать свой кредит.

Кроме того, глава ЦБ отметила, что доля ипотеки без первоначального взноса сейчас в России меньше 1%. Банк России специально разработал систему макропруденциальных надбавок, чтобы отваживать кредитные организации от выдачи займов с низким первым взносом.

Финансовый кризис в 2007-2008 годах распространился по миру, начавшись в США как ипотечный. Впоследствии он привел к банкротству множества банков и падению стоимости акций ряда гигантов.

Отечественные банки, тем временем, наращивают ипотечные ставки. В январе они подскочили выше отметки в 10% годовых. Как отмечают аналитики, вскоре ставки дорастут до 13-15%.