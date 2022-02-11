Директор лицея Тхостов предостерег от введения квоты на количество детей мигрантов в школах

Санкт-Петербург, 11 февраля. Депутаты Государственной думы России предложили ввести квотирование на детей мигрантов в школах. Директор петербургского лицея №369, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов оценил эту инициативу.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время решение о зачислении ребенка в школу принимается директором учебного заведения. Именно на него возложены функции квотирования и баланса в каждом классе. Особую роль в процессе формирования классов также играют учредители, осуществляющие контроль над ошибками лиц, подписывающих приказ о зачислении. По мнению Тхостова, введение квотирования на детей мигрантов, подразумевающее зачисление 10 детей в классы для их ассимилирования, стало бы ошибкой.

«Понятно, что мы открытая страна, что мы готовы предоставить все блага. Но без стирания собственных ценностей и принципов. А когда мы пытаемся ущемить интересы своих детей, то здесь, как мне кажется, начинаются сложности», — заявил Тхостов на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Директор лицея отметил, что он поддерживает формирование депутатами актуальной для общества повестки. Однако такая повестка должна учитывать мнение граждан, работающих в сфере, а также мнение экспертного сообщества.

В ходе пресс-конференции Тхостов также затронул вопросы, касающиеся роли женщин в науке и образовании. По его словам, женщины отлично справляются со своими обязанностями, занимая управленческие должности.