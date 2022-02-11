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Евгения Брик радовалась новому году жизни в свой последний день рождения

Общество
Евгения Брик радовалась новому году жизни в свой последний день рождения
TACC  /  Смирнов Владимир

Москва, 11 февраля. Актриса Евгения Брик 3 сентября прошлого года отмечала свой 40-летний юбилей. Как оказалось, это был последний день рождения звезды фильма «Географ глобус пропил».

Брик делались яркими фотографиями с фолловерами в свой день рождения. Актриса рассказывала, что он прошел в Венеции. Снимки делала ее сестра Валерия Хиривская.

«А я, дорогие мои друзья, с неприличным опозданием, что вполне простительно человеку разменявшему пятый десяток, хочу поблагодарить всех, кто вспомнил обо мне, написал, позвонил или просто даже подумал. Я бесконечно ценю это, читаю, смотрю и слушаю ваши пожелания и радуюсь своему новому году как никогда! Благодарю от всей души и пусть все пожелания исполнятся», — писала тогда Брик на своей странице в Instagram.

Евгения Брик радовалась новому году жизни в свой последний день рождения
Pr Scr instagram.com / @evgeniabrik

Дочь актрисы Зоя публиковала последнюю фотографию с мамой в сентябре прошлого года, как раз в ее день рождения. На протяжении полугода девочка больше не показывала кадры с родительницей.

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