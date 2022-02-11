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Ольга Серябкина предстала в трендовой обуви с мехом на прогулке
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина предстала в трендовой обуви с мехом на прогулке
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 11 февраля. Экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала фотографию, где предстала в образе спорт-шик во время прогулки с ребенком. Образ певицы оценила стилист сайта Teleprogramma.pro Марина Морикова

По мнению модного эксперта, образы Ольги Серябкиной всегда приятно рассматривать.

«Идеальная стилистика для звездных девушек! Для нее характерна интеграция нарядных вещей — таких как, например, туфли на каблуке в спортивные образы», — пояснила Морикова.

Стилист также напомнила, что сейчас актуальна обувь из натурального и искусственного меха, которая также перейдет и на следующие сезоны.

«В коллекциях весна-лето — 2022 мы можем увидеть даже сланцы с меховой стелькой. Это выглядит экстравагантно, но в носке очень комфортно, ведь нога попадает в уютные меховые объятия», — подчеркивает стилист.

Также Морикова уточнила, что сейчас актуальны спортивные вещи с символикой элитных колледжей, спортивных команд, которые могут быть даже выдуманными. В сериале «Сплетница», перевыпущенной в 2021 году, такие образы видны повсюду.

«Образ Ольги могла примерить на себя одна из главных героинь. В целом, мне ничего не хотелось бы поменять в этом аутфите! Все гармонично и стилистически целостно», — пояснила Марина Морикова.

Морикова занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и выездных мероприятий. Стрит-стайл и работы автора пришлись по вкусу многим фэшн-пабликам.

Образование Марина получила в Британской высшей школе дизайна (Fashionology Styling School — стилизация мужского и женского гардеробов). Также училась в имидж-студии Константина Богомолова в Риге. На сегодняшний момент уже как три года работает стилистом.

Ранее сообщалось, как Ольга Серябкина после родов выпустила трек в честь сына.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Серябкина предстала в трендовой обуви с мехом на прогулке
мода стиль ольга серябкина Марина Морикова
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