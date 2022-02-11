Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 18:40
18:40
Происшествия
Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело против почетного консула Непала
18:38
Экономика
Михаил Делягин: урановый фактор РФ заставит Францию приструнить Британию и Украину
18:37
Происшествия
СК и ФСБ организовали проверку после стрельбы в школе Гатчинского района Ленобласти
18:36
Наука
Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов
18:35
Спорт
Сборная России по футболу 7 марта объявит расширенный состав на матч с Польшей
18:30
Общество
Потерявший сына Франк Ламбин рассказал главе ФБР Тэрада о полицейском произволе во Франции
18:29
Происшествия
Дворник погиб под колесами мусоровоза в Забайкалье
18:28
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса
18:27
Экономика
Байден заблокировал активы Центробанка Афганистана в США
18:25
Весь мир
Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией
Все новости

Ученые Петербурга станут первыми в мире исследователями поведения бактерий в космосе

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:39
Хорошие новости России
Ученые Петербурга станут первыми в мире исследователями поведения бактерий в космосе
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Санкт-Петербург, 11 февраля. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета станут первыми в мире, кто начал исследовать бактериальные биопленки в условиях микрогравитации.

Благодаря полученной информации появится возможность работать над предотвращением появления таких пленок внутри космических кораблей, а также проводить профилактику заболеваний у экипажа МКС. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, на Земле все микроорганизмы живут в так называемых бактериальных биопленках. Они есть в микробиоте, на слизистых оболочках и в коже.

Петербургским ученым уже удалось выяснить, что интенсивность образования этих пленок в невесомости гораздо выше. Также специалистам предстоит выяснить, как на бактериальные биопленки в условиях космоса будут воздействовать противомикробные препараты.

Российские ученые из Крымской астрофизической обсерватории ранее разработали уникальную технологию, которая позволяет предсказывать землетрясения. Методика основывается на измерении вариаций геомагнитных полей.

Вернуться назад
Все новости / Хорошие новости России / Ученые Петербурга станут первыми в мире исследователями поведения бактерий в космосе
ученые петербург космос бактерии исследование хорошие новости россии
Комментировать