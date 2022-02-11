Ученые Петербурга станут первыми в мире исследователями поведения бактерий в космосе

Санкт-Петербург, 11 февраля. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета станут первыми в мире, кто начал исследовать бактериальные биопленки в условиях микрогравитации.

Благодаря полученной информации появится возможность работать над предотвращением появления таких пленок внутри космических кораблей, а также проводить профилактику заболеваний у экипажа МКС. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

По словам специалистов, на Земле все микроорганизмы живут в так называемых бактериальных биопленках. Они есть в микробиоте, на слизистых оболочках и в коже.

Петербургским ученым уже удалось выяснить, что интенсивность образования этих пленок в невесомости гораздо выше. Также специалистам предстоит выяснить, как на бактериальные биопленки в условиях космоса будут воздействовать противомикробные препараты.

Российские ученые из Крымской астрофизической обсерватории ранее разработали уникальную технологию, которая позволяет предсказывать землетрясения. Методика основывается на измерении вариаций геомагнитных полей.