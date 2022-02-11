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Канделаки объяснила допинг-скандал с Валиевой стремлением США уничтожить российский спорт

Олимпийские игры 2022
Канделаки объяснила допинг-скандал с Валиевой стремлением США уничтожить российский спорт
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 11 февраля. Скандал, разгоревшийся из-за допинг-пробы олимпийской чемпионки в командном турнире по фигурному катанию Камилы Валиевой, соответствует стратегии Запада по борьбе с Россией, в том числе — по линии спорта. Такое мнение привела известная журналистка Тина Канделаки.

Бывший генеральный директор телеканала «Матч ТВ», комментируя допинг-скандал с участием Валиевой, отметила, что «девочка, которая выигрывает все, в допинге не нуждается».

«Да и заявленный триметазидин — никакой не допинг. Уничтожение российского спорта на международной арене — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды — говорит сам за себя», — отметила Канделаки в личном Telegram-канале.

Сборная России по фигурному катанию 7 февраля победила в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, однако церемонию награждения перенесли. Как выяснилось, причиной этому послужил сомнительный допинг-тест Валиевой.

Эта ситуация получила широкую огласку и обсуждалась в том числе в Кремле. Как отметил 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, там произошедшее назвали недоразумением.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Канделаки объяснила допинг-скандал с Валиевой стремлением США уничтожить российский спорт
канделаки ои валиева
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