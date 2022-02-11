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Южнокорейский МИД объявил максимальный уровень опасности для визитов на Украину

Политика
Южнокорейский МИД объявил максимальный уровень опасности для визитов на Украину
wikipedia.org  /  travel oriented / CC BY-SA 2.0

Сеул, 11 февраля. Южная Корея приняла решение ввести наиболее высокий уровень опасности поездок на Украину, сообщается в МИД государства.

В последнее время в некоторых странах принято говорить о якобы приближающейся «войне» Москвы и Киева. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать», а подобные заявления используются Западом для расширения НАТО.

Сеул ввел четвертый уровень опасности для посещения Украины. Он является самым высоким. Таким образом, Южная Корея запретила своим гражданам поездки в украинское государство.

Ранее на аналогичный шаг пошло внешнеполитическое ведомство Японии. Официальный Токио потребовал покинуть Украину всех пребывающих там людей.

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