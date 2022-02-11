FIS расследует инцидент с лыжницей Непряевой на ОИ-2022

Пекин, 11 февраля. Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере отреагировал на заявление финского тренера по лыжным гонкам Вейкко Анттонена.

По его словам, это новые сведения, которые в организации подробно изучат. Он заверил, что FIS инициирует расследование.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», — передает слова Миньере Ilta-Sanomat.

Ранее финский тренер заявил, что диктор на стадионе в ходе женской «разделки» на Играх-2022 в китайской столице своими долгими и громкими репликами якобы помогал лыжнице Наталье Непряевой. Специалист выразил мнение, что благодаря такой «поддержке» россиянка получила несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финской соперницей Кристой Пярмякоски.

Накануне Непряева остановилась в шаге от пьедестала в гонке классическим стилем на зимних Играх-2022. Россиянка проиграла всего 0,1 секунды.