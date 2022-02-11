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FIS расследует инцидент с лыжницей Непряевой на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
FIS расследует инцидент с лыжницей Непряевой на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maxim Thore

Пекин, 11 февраля. Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере отреагировал на заявление финского тренера по лыжным гонкам Вейкко Анттонена. 

По его словам, это новые сведения, которые в организации подробно изучат. Он заверил, что FIS инициирует расследование.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», — передает слова Миньере Ilta-Sanomat.

Ранее финский тренер заявил, что диктор на стадионе в ходе женской «разделки» на Играх-2022 в китайской столице своими долгими и громкими репликами якобы помогал лыжнице Наталье Непряевой. Специалист выразил мнение, что благодаря такой «поддержке» россиянка получила несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финской соперницей Кристой Пярмякоски.

Накануне Непряева остановилась в шаге от пьедестала в гонке классическим стилем на зимних Играх-2022. Россиянка проиграла всего 0,1 секунды.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / FIS расследует инцидент с лыжницей Непряевой на ОИ-2022
ои-2022 наталья непряева Вейкко Анттонен
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