Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 18:40
18:38
Экономика
Михаил Делягин: урановый фактор РФ заставит Францию приструнить Британию и Украину
18:37
Происшествия
СК и ФСБ организовали проверку после стрельбы в школе Гатчинского района Ленобласти
18:36
Наука
Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов
18:35
Спорт
Сборная России по футболу 7 марта объявит расширенный состав на матч с Польшей
18:30
Общество
Потерявший сына Франк Ламбин рассказал главе ФБР Тэрада о полицейском произволе во Франции
18:29
Происшествия
Дворник погиб под колесами мусоровоза в Забайкалье
18:28
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса
18:27
Экономика
Байден заблокировал активы Центробанка Афганистана в США
18:25
Весь мир
Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией
18:23
Спорт
Эдгард Запашный осудил политизацию спорта на фоне скандала на Олимпиаде 2022 вокруг Камилы Валиевой
Все новости

Литовкин: Вашингтон может оказаться под прицелом российского «Премьера»

Армия
Литовкин: Вашингтон может оказаться под прицелом российского «Премьера»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 11 февраля. Вашингтон может оказаться под прицелом новейшего российского самолета радиолокационного дозора А-100 «Премьер», считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Российские специалисты 9 февраля провели первые летные испытания крылатой машины дальнего радиолокационного обнаружения А-100 с включенным радаром. По мнению главного редактора «Независимого военного обозрения», военного эксперта Дмитрия Литовкина, который прокомментировал это событие для издания «ПолитРоссия», аппаратура, установленная на борту «Премьера», не имеет аналогов в мире. Он подчеркнул, что самолет позволит «взять на прицел» страны Запада, которые регулярно проводят разведку у российских границ.

«Американцы постоянно барражируют вдоль наших границ, пытаясь узнать, что происходит на нашей территории. И наш "Премьер" также будет летать вдоль наших же границ, но с другой стороны. Вот только на прицел он возьмет Париж или Вашингтон», — рассказал собеседник, чем ответит Москва на разведывательные миссии сил НАТО у границ России.

Ранее аналитики Sohu заявили, что Соединенные Штаты могут оказаться в весьма невыгодном положении из-за новых российских авиадвигателей НК-32. Кроме того, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрульную миссию в небе над Белоруссией в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Литовкин: Вашингтон может оказаться под прицелом российского «Премьера»
самолет литовкин премьер а-100
Комментировать