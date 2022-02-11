Литовкин: Вашингтон может оказаться под прицелом российского «Премьера»

Москва, 11 февраля. Вашингтон может оказаться под прицелом новейшего российского самолета радиолокационного дозора А-100 «Премьер», считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Российские специалисты 9 февраля провели первые летные испытания крылатой машины дальнего радиолокационного обнаружения А-100 с включенным радаром. По мнению главного редактора «Независимого военного обозрения», военного эксперта Дмитрия Литовкина, который прокомментировал это событие для издания «ПолитРоссия», аппаратура, установленная на борту «Премьера», не имеет аналогов в мире. Он подчеркнул, что самолет позволит «взять на прицел» страны Запада, которые регулярно проводят разведку у российских границ.

«Американцы постоянно барражируют вдоль наших границ, пытаясь узнать, что происходит на нашей территории. И наш "Премьер" также будет летать вдоль наших же границ, но с другой стороны. Вот только на прицел он возьмет Париж или Вашингтон», — рассказал собеседник, чем ответит Москва на разведывательные миссии сил НАТО у границ России.

Ранее аналитики Sohu заявили, что Соединенные Штаты могут оказаться в весьма невыгодном положении из-за новых российских авиадвигателей НК-32. Кроме того, бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ провели патрульную миссию в небе над Белоруссией в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.