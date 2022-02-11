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Новый премьер ЦАР сохранил прежний состав кабинета министров

Весь мир
Новый премьер ЦАР сохранил прежний состав кабинета министров
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 11 февраля. Новый премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа огласил состав кабинета министров. Об этом сообщает RFI.

«Все члены кабмина сохранят свои места. Молуа, помимо деятельности на посту главы правительства, продолжит исполнение обязанностей министра экономики», — говорится в материале.

Координатор движения Touadera doit continuer (TDC) Эме Нзавагбосса передал Молуа и переизбранному правительству поздравления и призвал их сохранить политический курс экс-премьера Анри-Мари Дондра:

«Хотел бы передать вам теплые поздравления и самые искренние пожелания успеха. Коллектив TDC по-прежнему убежден в том, что вы сможете стойко и самоотверженно внести вклад в восстановление нашей страны, Центральноафриканской Республики. Мы верим, что под руководством президента Фостен-Арканжа Туадера доверие и дружба, которые характеризуют отношения между членами правительства, а также лояльность к лидеру государства продолжат развиваться».

Новый премьер ЦАР сохранил прежний состав кабинета министров
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ушедший в отставку Анри-Мари Дондра обратился к бывшим коллегам и призвал их поддержать нового главу правительства в выполнении его тяжелой задачи. Также Дондра попросил не держать на него зла, если он не оправдал чьих-то ожиданий, находясь на посту премьер-министра.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с главой Африканского банка развития Адесина Акинвуми. Стороны обсудили реализацию нескольких инфраструктурных проектов на территории страны.

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