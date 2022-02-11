Турецкая разведка предотвратила покушение на израильского бизнесмена

Стамбул, 11 января. Национальная разведывательная организация (MİT) Турции предотвратила попытку покушения на израильско-турецкого предпринимателя Яира Геллера. Об этом сообщило издание Sabah.

По данным СМИ, шпионская ячейка была организована спецслужбами Ирана и состояла из девяти оперативников: как уроженцев Исламской республики, так и турок. Геллер проживает в Стамбуле и владеет инжиниринговой компанией CNC Advanced Technology and Engineering, специализирующейся на аэрокосмических технологиях.

Покушение должно было стать попыткой помешать потеплению отношений между Анкарой и Тель-Авивом, а также местью за убийство руководителя иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде в 2020 году. Вооруженное нападение на физика приписывают агентам «Моссада».

İLK KEZ SABAH'TA | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi tuzak böyle bozuldu! https://t.co/prZiaWdnka — Sabah Gazetesi (@Sabah) February 11, 2022

Согласно информации Sabah, шпионская сеть неустанно вела слежку за Геллером. Было установлено, что спецслужбы Тегерана собирали информацию о месте жительства бизнесмена, а затем планировали совершить покушение руками турецких граждан, чтобы не привлекать к себе внимания. Как только MİT установила, что планируется убийство, турецкая сторона поделилась информацией с «Моссадом». В Анкаре состоялась секретная встреча высокопоставленных представителей спецслужб Турции и Израиля.

После этого Геллера перевезли на конспиративную квартиру, а агенты «Моссада» предоставили мужчине охрану. Ему предложили переехать в Израиль в целях безопасности, но он отказался, поскольку признался, что очень любит Стамбул.

Иранская ячейка была разоблачена, а турецкая полиция арестовала восемь подозреваемых, среди них был Моштаг Бигхуз — лидер группы в Турции. Им были предъявлены обвинения, после чего их отправили в тюрьму за «создание криминальной группировки с целью совершения преступления». Сообщается, что руководителем отряда и девятым членом объединения является сотрудник иранской разведки Ясин Тахеремамкенди, который сейчас находится в Исламской республике.

"eight cell members were arrested by Turkish police. The leader of the cell in #Turkey was identified as Iranian Moshtagh Bighouz. A ninth person, the squad’s leader in Iran, was named as Iranian intelligence officer Yasin Taheremamkendi." https://t.co/sTUfQyV5A3 pic.twitter.com/DTiScpRwER — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 11, 2022

В комментарии для новостного сайта Walla Геллер подтвердил, что турецкие власти предупредили его о заговоре четыре месяца назад.

«С тех пор, как это случилось, я был очень осторожен. Они арестовали большинство членов ячейки. Вот бы я чувствовал себя в Израиле в такой же безопасности и с таким же хорошим отношением, как здесь (в Турции — Прим. ред.)», — сказал он.

איש העסקים שאיראן ניסתה לחסל: "מאז המקרה אני נזהר מאוד" https://t.co/PgsgeomFYT — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) February 11, 2022

Напомним, что физик Мохсен Фахризаде, за которого, предположительно, намеревался отомстить Тегеран, погиб 27 ноября 2020 года в иранском городе Абсард. Ученый находился за рулем автомобиля и был убит, когда вышел наружу. Мужчина ошибочно принял звуки выстрелов за проблемы с двигателем. Иранские власти сразу же возложили вину за убийство Фахризаде на Израиль.

Как сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, агенты «Моссада» пытались ликвидировать физика еще в 2009 году, но из-за утечки информации операция была отменена. По данным СМИ, мужчина был убит с помощью роботизированного пулемета, которым управляли дистанционно с использованием нейросетей.