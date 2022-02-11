Директор лицея №369 Тхостов объяснил роль учителя в жизни ребенка

Санкт-Петербург, 11 февраля. Учитель играет большую роль в жизни ребенка, поскольку от его профессионализма зависит не только детство, но и дальнейшее будущее подопечного. Об этом заявил директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов.

Эксперт принял участие в пресс-конференции на тему «Международный день женщин в науке и образовании», организованной в медиацентре «Патриот». Одной из тем для обсуждения стал вопрос, есть ли разница в обучении между мальчиками и девочками в школе. Тхостов отметил, что все дети учатся одинаково, призвав не делить их на плохих и хороших.

«Знаете, у меня всегда вызывает негодование попытка маркировать ребенка на «плохой» и «хороший». Это как? Ребенок — он ребенок. У него период детства совпадает с тем временем, которое он проводит в школе. В шесть с половиной он приходит, в восемнадцать он выпускается. Ну кто, как ни школьный учитель, имеет честь прикоснуться к самому дорогому, что есть в жизни каждого из нас — к нашему детству?» — отметил специалист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Тхостов подчеркнул, что от профессионализма педагогов, а также их умения общаться с семьей ребенка, зависит детство их подопечных. Наряду с этим учителя оказывают влияние и на взрослое будущее детей.

«Поэтому кто учится лучше... Да, наверное, тот, кому посчастливилось учиться у хороших педагогов, которые умеют принимать, слышать, слушать тех, к кому приходят на урок, не быть истиной в последней инстанции. Вот это самое главное для учителя, на мой взгляд, и здесь гендерное разделение не имеет никакого значения», — резюмировал Тхостов.

Методист Наталья Рыбалко ранее в беседе с ФАН рассказала, какими качествами должен обладать современный учитель. По ее словам, педагог должен быть человеком, на которого захотят равняться школьники и студенты.