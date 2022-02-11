Фетисов после скандала с допингом заявил, что не верит в умысел Валиевой

Пекин, 11 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинских Играх-2022.

Он признался, что не может думать ни о чем и очень переживает за 15-летнюю фигуристку, поскольку она попала в неприятную историю.

«Надеюсь, что все разрешится. Верю ли я в умысел Валиевой? Во-первых, для чего ей это нужно? Какой-то препарат обнаружен. Во-вторых, за счет своей юности и фантастического катания ей не нужно ничего», — передает слова Фетисова ТАСС.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе фигуристки нашли следы запрещенного препарата триметазидина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробой Валиевой. По ее словам, обвинения в адрес спортсменки абсурдны.