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Фетисов после скандала с допингом заявил, что не верит в умысел Валиевой

Олимпийские игры 2022
Фетисов после скандала с допингом заявил, что не верит в умысел Валиевой
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 11 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинских Играх-2022.

Он признался, что не может думать ни о чем и очень переживает за 15-летнюю фигуристку, поскольку она попала в неприятную историю.

«Надеюсь, что все разрешится. Верю ли я в умысел Валиевой? Во-первых, для чего ей это нужно? Какой-то препарат обнаружен. Во-вторых, за счет своей юности и фантастического катания ей не нужно ничего», — передает слова Фетисова ТАСС.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе фигуристки нашли следы запрещенного препарата триметазидина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала сомнительной ситуацию с допинг-пробой Валиевой. По ее словам, обвинения в адрес спортсменки абсурдны.

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допинг вячеслав фетисов ои-2022 Камила Валиева
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