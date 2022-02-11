МИД Японии потребовал от граждан немедленно выехать с Украины

Токио, 11 февраля. Японцы должны незамедлительно покинуть Украину, заявили в министерстве иностранных дел островного государства.

В последнее время многие государства, в частности западные, говорят о приближающейся «войне» Москвы с Киевом. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать», а риторика используется другими странами для расширения НАТО.

МИД Японии заявил, что граждане страны должны немедленно уехать с Украины. Ведомство также повысило уровень опасности пребывания в европейском государстве до максимального.

Ранее с аналогичным обращением к американцам выступил президент США Джо Байден. Он призвал граждан покинуть соседнюю с Россией страну, но исключил перемещение войск Вашингтона на Украину.