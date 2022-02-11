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Двух полицейских ранили недалеко от Мирной долины в штате Вашингтон

Весь мир
Двух полицейских ранили недалеко от Мирной долины в штате Вашингтон
flickr.com  /  Radek Kucharski

Беллингхем, 11 февраля. Двое полицейских округа Уотком, штат Вашингтон, были ранены во время вызова из-за ссоры соседей. Об этом сообщил телеканал FOX News.

Инцидент произошел вечером 10 февраля. Правоохранителей вызвали в один из домов в районе Мирной долины — небольшой общины в округе Уотком из-за ссоры соседей. Один из участников конфликта был вооружен. Полицейские попытались вступить в диалог с мужчиной, но он в ответ открыл по ним огонь из ружья. Офицеры получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Стрелявший был взят под стражу.

«Оба помощника шерифа на месте происшествия были ранены и доставлены в медицинский центр Святого Джозефа в Беллингхеме», — говорится в сообщении полиции.

По данным некоммерческой организации Архив насилия, с применением огнестрельного оружия (GVA) в этом году в США было ранено более 40 сотрудников правоохранительных органов, пять офицеров погибли. В прошлом году в результате перестрелок скончались 62 полицейских.

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сша вашингтон полиция
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