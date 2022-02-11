«Палата рядом с Жириновским»: политолог Баширов раскрыл подробности госпитализации Зюганова

Москва, 11 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов находится в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом написал политолог Марат Баширов в Telegram-канале.

По словам эксперта, палата руководителя партии находится рядом с комнатой, где проходит лечение от коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Зюганов тоже в ЦКБ. Палата рядом с Жириновским», — написал Баширов.

До этого бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков проинформировал о госпитализации политика. В пресс-службе КПРФ позже уточнили, что нахождение Зюганова в больнице не связано ни с какими вирусами, а сам парламентарий чувствует себя отлично и занимается партийными делами.