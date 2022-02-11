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«Палата рядом с Жириновским»: политолог Баширов раскрыл подробности госпитализации Зюганова

Политика
«Палата рядом с Жириновским»: политолог Баширов раскрыл подробности госпитализации Зюганова
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 11 февраля. Глава КПРФ Геннадий Зюганов находится в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом написал политолог Марат Баширов в Telegram-канале.

По словам эксперта, палата руководителя партии находится рядом с комнатой, где проходит лечение от коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Зюганов тоже в ЦКБ. Палата рядом с Жириновским», — написал Баширов.

До этого бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков проинформировал о госпитализации политика. В пресс-службе КПРФ позже уточнили, что нахождение Зюганова в больнице не связано ни с какими вирусами, а сам парламентарий чувствует себя отлично и занимается партийными делами.

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кпрф зюганов коронавирус
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