«Доброжелатели»: как абстрагироваться от негатива в соцсетях и реагировать на критику близких

Невозможно найти человека, который бы ни разу не получал неприятных комментариев под своими фото в Instagram или критики к посту, где просто поделился опытом. К сожалению, многие до сих пор думают, что открытый аккаунт в соцсетях автоматически приглашает к дискуссии, и не все люди умеют высказывать свое мнение корректно. Как реагировать на негативные комментарии в соцсетях, в беседе с ФАН рассказала психолог и гештальт-терапевт Елена Друма.

По словам психолога, есть несколько способов абстрагироваться от негатива, который льется на человека из социальных сетей. Но ни один из них не подразумевает ответные оскорбления и пикировку колкостями.

«Во-первых, не стоит принимать на свой счет все высказывания посторонних людей. Социальные сети — это зеркало. Каждый видит в нем себя. Иногда какая-то мысль или деталь на фото вызывает настолько яркую реакцию, что человек не может промолчать или пройти мимо — ему обязательно надо высказать свое крайне ценное мнение. Но почти наверняка это будет проекция его чувств и эмоций. Поэтому стоит понимать, что большинство негативных комментариев говорят не о вас, а о сомнениях, чувствах и страхах их авторов», — объяснила Друма.

Во-вторых, критики порой преследуют весьма странную цель — им хочется вывести человека из себя и затеять ссору. Поэтому, как только появилось чувство, что комментатор просто нападает, а не обсуждает тему, лучше сразу прекратить общение. Вы вправе не отвечать или ограничить агрессору возможность комментирования, подчеркнула психолог.

«Иногда бывают ситуации, когда ответить просто необходимо — например, критикующий публично нападает на результаты вашей работы. В этом случае я советую взять паузу: подышать, посмотреть в окно, сходить в душ, налить себе чаю. Когда чувства, вызванные критикой, схлынут, еще раз перечитайте комментарий и попробуйте отделить факты от эмоций. Отвечайте на конкретные претензии, а не на субъективное мнение», — рекомендовала специалист.

freepik.com / nakaridore

Еще одним способом абстрагироваться от негатива будет намеренное переключение на позитивные моменты. Намеренное — потому что человеческая психика по своей природе гораздо активнее откликается именно на негативные события, пояснила Друма. Например, под выложенной в соцсетях фотографией могут быть 50 положительных комментариев, но сильнее всего зацепит именно отрицательный. Поэтому надо стараться сознательно переводить фокус на хорошие, добрые слова, которые вы читаете и слышите каждый день.

Однако, к сожалению, нередко негативные комментарии оставляют близкие родственники или лучшие друзья, причем подают их под соусом «кто тебе скажет, если не я», рассказала психолог. В этом случае она посоветовала четко обозначить свои границы.

«Скажите прямо, что язвительные и критические комментарии вас сильно расстраивают и задевают и вместо заботы вы ощущаете обиду. Попросите высказываться в более дружеской форме или вовсе ничего не писать. Предупредите, что на негатив впредь отвечать не будете. А если чувствуете, что не справляетесь или просто не готовы пока отстаивать свои границы, рекомендую заручиться поддержкой специалиста. Ведь критики в вашей жизни будет много, и очень важно научиться с ней справляться», — подчеркнула Друма.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс объяснил, как побороть зависимость от смартфонов. По словам специалиста, надо сразу подготовиться к тому, что путь это не простой и без осознанной подготовки может привести к срывам, недовольству собой и чувству вины.

