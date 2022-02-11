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Директор петербургского лицея Тхостов высоко оценил роль женщины в науке и образовании

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 17:18
Общество
Директор петербургского лицея Тхостов высоко оценил роль женщины в науке и образовании
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Санкт-Петербург, 11 февраля. Положение женщины в сфере науки и образования прокомментировал директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов.

Россия стала одной из первых стран, которая обратила внимание на то, что равноправие должно не только декларироваться, но и реализовываться. Во многом это зависит от того, есть ли у страны такой потенциал, отметил директор лицея.

«Если человек — профессионал, то независимо от того, мужчина это или женщина, он четко выполняет поставленные задачи и работает исключительно так, как надлежит работать. Если мы говорим о роли женщины в науке, то мы знаем прекрасные примеры, оставившие свой неизгладимый след в мировой и российской истории», — добавил Тхостов в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Директор петербургского лицея Тхостов высоко оценил роль женщины в науке и образовании
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Большинство представителей российского педагогического сообщества — это все-таки женщины. Также представительницы прекрасного пола успешно занимают и управленческие должности, отлично справляясь со своими обязанностями.

«У нас есть опыт очень серьезных руководителей-женщин, которые подтвердили и доказали свои абсолютно равные возможности в этой непростой сфере. Причем некоторые из них принимают такие сложные решения, которые подчас не под силу мужчинам», — выразил мнение спикер.

Если говорить о Российской академии наук (РАН), то там доля женщин составляет всего 7%. Однако, по словам Тхостова, это совершенно не значит, что роль женщины в этой сфере обесценивается. Здесь вопрос касается непосредственно руководства самой академии, которое желает, или, наоборот, не желает менять привычные устои, резюмировал директор лицея.

Число женщин и мужчин, которые поступают в вузы, чтобы посвятить себя науке, примерно одинаково. Профессор биологии Университета Чалмерс Пернилла Виттунг-Стафсхеде опровергла популярные мифы о женщинах в научной сфере.

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россия женщины наука медиагруппа патриот Тхостов
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