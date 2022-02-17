День защитника Отечества 23 февраля 2022: как отдыхаем, что дарить, поздравления для мужчин

День защитника Отечества отмечается 23 февраля в России и во многих странах бывшего СССР. В некоторых из них праздник носит неофициальный характер. В России 23 Февраля — выходной день. Такое решение было принято в начале 2000-х.

В 2022 году 23 февраля приходится на среду, середину недели, поэтому празднование будет однодневным. Зато в марте в честь Международного женского дня в России будут три выходных подряд: с воскресенья, 6 марта, по вторник, 8 марта, включительно.

История Дня защитника Отечества

День защитника Отечества отмечается в честь первых побед революционной Красной армии в боях под Петроградом в 1918 году. Какие именно события произошли именно 23 февраля, историки до сих пор спорят. Но непреложно одно — празднование именно в этот день — устоявшаяся и любимая многими советская традиция, которую бережно поддерживают все, кто связан с российскими вооруженными силами.

Сначала праздник был Днем Красной армии; после Великой Отечественной войны его переименовали в День Советской армии. С 1949 по 1991 годы праздник назывался День Советской армии и Военно-морского флота. После распада СССР праздник получил свое нынешнее именование — День защитника Отечества.

Отметим, в советское время 23 Февраля из праздника военных постепенно стал отечественным днем всех мужчин — от мала до велика. Мужчин всех возрастов — от детского сада до пенсии — чествуют как будущих или нынешних защитников своей страны, семьи, любимых. Поздравляют в этот день и женщин-военнослужащих, которых в России немало. Естественно, в этот праздник особый почет — ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Федеральное агентство новостей /

Что дарить мужчинам на 23 Февраля

Как правило, в невоенной среде подарки на 23 Февраля носят скорее символический характер. Поздравления и подарки в этот день — традиция практически всех коллективов — от детских садов до клубов ветеранов. В последний рабочий день перед 23 Февраля женская часть коллектива, как правило, чествует своих защитников и дарит им подарки. Устраиваются совместные застолья, которые в честь мужского праздника организуются женскими силами.

Что касается подарков, то при приближении праздника их выбор становится головной болью во всех смешанных коллективах. В подарках ценятся креатив, остроумие, оригинальность. Мужчинам чаще всего дарят алкоголь, предметы одежды, мужской парфюм, предметы для различных хобби. Там, где готовы потратить на подарок достаточную сумму, преподносят гаджеты, а также различные аксессуары к ним.

Средний чек на подарок коллеге по работе обычно составляет около 500 рублей, но разброс очень велик — от 150 рублей до нескольких тысяч.

Федеральное агентство новостей /

Веселые поздравления для мужчин с 23 Февраля

Поздравить родных, друзей, коллег и знакомых с Днем защитника Отечества можно при помощи коротких SMS-сообщений. Приведем примеры таких дружеских посланий.

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Вам, защитники Отчизны, —

Долгой и счастливой жизни!

Миру — мир на всей Земле,

И не только в феврале!

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Самые храбрые наши защитники,

Смелые, верные, просто отличники!

Счастья огромного вам навсегда!

Ваша защита всегда нам нужна!

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Пусть удача не подводит,

Пусть за вами следом ходит,

Больше в жизни пусть огня!

С 23 Февраля!

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Наших смелых, непреклонных,

Лучших в мире, закаленных

С Днем защитника поздравим

И от всей души похвалим:

Вы герои хоть куда.

С вами горе — не беда!