АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta

Тольятти, 11 февраля. АвтоВАЗ готовится к созданию машин на архитектуре CMF-B альянса Renault-Nissan, сообщил в комментарии изданию Motor глава пресс-службы автоконцерна Сергей Ильинский.

Серийная сборка моделей на французской архитектуре должна стартовать в АвтоВАЗе в 2023 году. Однако данные автомобили не будут будущим поколением Lada Granta, как ранее подумали некоторые автолюбители.

Автомобилестроительная компания приступит к созданию совершенно новых транспортных средств В-класса, у которых будет свое название. В пресс-службе предприятия добавили, что Lada Granta совсем не получит очередную генерацию.

Тольяттинский завод в феврале запустил реализацию внедорожника Niva Travel в исполнении Black при расширенном пакете опций. В середине текущего года компания собирается презентовать новую Vesta, а к 2025 году концерн планирует вывести на рынок четыре новые модели на платформе CMF-B. В 2024 году появится Niva следующей генерации в удлиненной и компактной версиях. В 2023 году в России должны показать две новые машины В-класса.

Автоэксперт Дмитрий Попов недавно напомнил, что в 2013 году АвтоВАЗ говорил о желании возродить такой автомобиль, как «Ока».