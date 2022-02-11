Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 18:38
18:38
Экономика
Михаил Делягин: урановый фактор РФ заставит Францию приструнить Британию и Украину
18:37
Происшествия
СК и ФСБ организовали проверку после стрельбы в школе Гатчинского района Ленобласти
18:36
Наука
Археологи из Кембриджа идентифицировали древний горшок из Сицилии по яйцам паразитов
18:35
Спорт
Сборная России по футболу 7 марта объявит расширенный состав на матч с Польшей
18:30
Общество
Потерявший сына Франк Ламбин рассказал главе ФБР Тэрада о полицейском произволе во Франции
18:29
Происшествия
Дворник погиб под колесами мусоровоза в Забайкалье
18:28
Общество
Голикова заявила о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса
18:27
Экономика
Байден заблокировал активы Центробанка Афганистана в США
18:25
Весь мир
Президент Мексики предложил «сделать паузу» в отношениях с Испанией
18:23
Спорт
Эдгард Запашный осудил политизацию спорта на фоне скандала на Олимпиаде 2022 вокруг Камилы Валиевой
Все новости

АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta

Экономика
АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
lada.ru

Тольятти, 11 февраля. АвтоВАЗ готовится к созданию машин на архитектуре CMF-B альянса Renault-Nissan, сообщил в комментарии изданию Motor глава пресс-службы автоконцерна Сергей Ильинский.

Серийная сборка моделей на французской архитектуре должна стартовать в АвтоВАЗе в 2023 году. Однако данные автомобили не будут будущим поколением Lada Granta, как ранее подумали некоторые автолюбители.

Автомобилестроительная компания приступит к созданию совершенно новых транспортных средств В-класса, у которых будет свое название. В пресс-службе предприятия добавили, что Lada Granta совсем не получит очередную генерацию.

Тольяттинский завод в феврале запустил реализацию внедорожника Niva Travel в исполнении Black при расширенном пакете опций. В середине текущего года компания собирается презентовать новую Vesta, а к 2025 году концерн планирует вывести на рынок четыре новые модели на платформе CMF-B. В 2024 году появится Niva следующей генерации в удлиненной и компактной версиях. В 2023 году в России должны показать две новые машины В-класса.

Автоэксперт Дмитрий Попов недавно напомнил, что в 2013 году АвтоВАЗ говорил о желании возродить такой автомобиль, как «Ока».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / АвтоВАЗ заявил об отсутствии планов по выпуску новой версии Lada Granta
автоваз lada авто granta
Комментировать